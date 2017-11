Homem rouba e ameaça mulher e é contido pela PM com bala de borracha

Uma mulher de 39 anos foi assaltada e ameaçada na noite deste domingo, 12, no bairro Linhares, localizado na zona Leste de Juiz de Fora.

De acordo com registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), a vítima encontrava-se na Rua Diva Garcia quando foi abordada por um indivíduo, que aparentava estar alterado e de posse de um pedaço de pau exigiu o celular da mulher. O autor, de 29 anos, continuou fazendo ameaças contra a vítima a fim de manter o bem furtado.

Ao chegar ao local a PM presenciou as ameaças do homem contra a vítima, momento em que o mesmo, ao avistar a viatura da PM fugiu do local, tomando rumo aos fundos de sua residência.

Com o apoio de uma viatura, o autor foi perseguido e ainda de posse do pedaço de pau, começou a arremessar pedras contra a viatura da polícia e os policiais, resistindo à prisão. O homem ainda continuou a fugir, pulando um córrego nos fundos da casa e tentando se desfazer da prova do crime jogando o produto do roubo ao solo.

Neste momento os policiais fizeram o uso de uma espingarda calibre 12 com bala de borracha para conter o autor, que foi atingido. Após sua contenção, ele foi encaminhado até o Hospital de Pronto Socorro (HPS) onde foi constatada uma contusão no peito e braço direito e escoriação no braço direito. Após atendimento o homem foi liberado e encaminhado a delegacia.

Durante registro da ocorrência foi constatado que o autor teria passagem por roubo com violência e ameaça, estando no regime semi-aberto.