Mulher é agredida e assaltada por ex-namorado no São Bernardo

Uma mulher de 35 anos foi roubada e agredida pelo ex-namorado na manhã deste domingo, 12, no bairro São Bernardo, localizado na zona Leste de Juiz de Fora.

Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima foi abordada pelo autor na Rua Avelino Debortoli, onde teria a agredido com tapas na cabeça e no rosto. Após as agressões, o homem, de 44 anos, arrancou a bolsa da mulher e correu em direção a um escadão que sai na Rua Quintão Ernesto Evangelista.

Aproximadamente meia hora após o ocorrido, o autor abordou a vítima novamente e devolveu a bolsa, contudo, sem a quantia de R$50 e dois molhos de chave, um da residência, e outra do local de trabalho, da mesma.

Em relato aos policiais, a vítima teria explicado que o motivo das agressões seria a recusa do autor em aceitar o término do relacionamento. Além disso, ela também afirmou que o homem é usuário de drogas e bebidas alcoólicas e que ameaças verbais são frequentes.

A mulher não soube informar o atual local de moradia do autor. A PM realizou buscas, mas ele não foi localizado.