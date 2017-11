Homem em situação de rua agride e assalta duas mulheres no Santa Terezinha

Duas mulheres, de 24 e 30 anos, foram assaltadas por um homem em situação de rua enquanto passavam pela margem esquerda da Avenida Brasil, na altura do bairro Santa Terezinha, zona Nordeste de Juiz de Fora. O crime ocorreu no início da manhã deste domingo, 12.

De acordo com o registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), as vítimas passavam próximo a uma empresa de ônibus quando foram surpreendidas por um indivíduos que dormia na calçada.

O homem estava com uma faca e anunciou o assalto exigindo o celular da vítima de 30 anos, o que foi entregue prontamente. Além disso, ele também agrediu a jovem de 24 anos com o cabo da faca na região do abdômen.

Após o roubo, o autor fugiu em direção ao bairro Manoel Honório. A PM realizou buscas na região, mas ele não foi encontrado.