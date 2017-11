Assaltante rouba R$100 em padaria no Botanágua

Uma padaria foi assaltada por um homem usando um capacete e simulando estar armado na noite dessa quarta-feira, 8. O crime aconteceu na Avenida Sete de Setembro, bairro Botanágua, zona Leste de Juiz de Fora.



Segundo informações do boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), a vítima, uma mulher de 50 anos, relatou que estava trabalhando no estabelecimento quando foi abordada pelo assaltante, que usava um capacete preto e fez menção de estar com uma arma na cintura. O autor a empurrou para o interior do balcão e determinou que ela abrisse a gaveta, roubando a quantia de R$100.



O assaltante fugiu em direção à travessa Irmão Beraldo, onde outro comparsa o aguardava em uma motocicleta de cor preta. Segundo testemunhas, a moto seguiu pela Rua Cesário Alvim sentido ao bairro Santa Cândida.



Foi realizado rastreamento, mas a dupla não foi localizada.



Ainda de acordo com informações da PM, o estabelecimento possui central de câmeras de vídeo e, aparentemente, o autor conhecia a localização das câmeras, uma vez que o mesmo virou a cabeça de lado, evitando que seu rosto fosse focado pela câmera frontal.