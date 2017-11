Consultório odontológico é assaltado na Getúlio Vargas

Um consultório odontológico foi assaltado no início da tarde desta quarta-feira, 8, na Avenida Getúlio Vargas, região central de Juiz de Fora.

De acordo com o registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), dois homens teriam chegado ao consultório por volta de 13h. Um homem de 53 anos, que trabalha no consultório, foi até a porta para atendê-los, momento em que o assalto foi anunciado.

Um dos autores sacou uma arma e apontando para a vítima, mandou que deitasse no chão da sala de atendimento. Enquanto isso roubaram R$100 do caixa do consultório e mais R$100 pertencentes ao homem. Após o crime, a dupla fugiu.

A PM realizou buscas na região, mas os autores não foram localizados.