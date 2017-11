Jovem é vítima de tentativa de homicídio no Vale Verde

Um jovem de 17 anos foi vítima de tentativa de homicídio na noite desta quarta-feira, 8, no bairro Vale Verde, localizado na zona Sul de Juiz de Fora.

De acordo com o registro de ocorrências, policiais militares compareceram a Rua André dos Santos Rocha, após chamados para tal ocorrência. Ao chegarem no local foram informados de que a vítima já havia sido socorrida e levada para o Hospital de Pronto Socorro (HPS) por familiares.

A Polícia Militar (PM) se deslocou até o hospital e em conversa com jovem, o mesmo relatou que encontrava-se na porta de sua casa, quando foi surpreendido por uma moto que se aproximou e da qual ouviu gritos de “perdeu perdeu”. Ainda segundo a vítima, o motorista e o carona da moto efetuaram diversos disparos de arma de fogo em sua direção, momento no qual teria corrido. O jovem foi atingido no braço direito.

Os autores trajavam blusas escuras e usavam capacete no momento do crime. De acordo com o relato da vítima, eles seriam moradores do condomínio Araucárias localizado no bairro Sagrado Coração de Jesus, também na zona Sul.

Foi constatada uma perfuração na altura do ombro direito do jovem, causada pelo disparo de arma. Ele foi medicado e liberado.

A PM realizou buscas na região, mas os autores não foram encontrados.

A responsável legal pelo menor acompanhou a vítima durante o atendimento e registro da ocorrência.