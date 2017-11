Pais denunciam estupro da filha de 12 anos e mãe é presa por abandono

A Polícia Militar (PM) recebeu nesta quarta-feira, 8, uma denúncia de estupro que teria ocorrido no último dia 26 de outubro. A vítima seria uma garota de 12 anos, que compareceu a sede da 99º Cia. da PM junto a sua mãe, de 35 anos, e seu pai, de 39 anos.

De acordo com o relato, a denunciante teria tomado conhecimento de que a filha manteve relações sexuais com um indivíduo maior de idade na data de 26 de outubro. Ela ainda explicou que, após conversa com a filha, a mesma informou que o autor seria um jovem de 20 anos que ela conheceu em uma festividade na Universidade Federal de Juiz de Fora e que o fato teria ocorrido no interior da residência da vítima, por volta das 14h30, quando a mãe encontrava-se no trabalho.

A mãe da garota também reforçou que a filha só comunicou os fatos na data de 28 de outubro, dois déias depois do ocorrido, sendo que sentia-se constrangida e apresentava ferimentos no ânus e na vagina. A genitora então teria comprado medicamentos por conta própria, mas devido à gravidade da situação relatou, nesta quarta-feira, 8, os fatos ao pai da garota, com o qual não mantém relações conjugais. O genitor então seguiu com a mãe e a vítima até a sede da PM para registrar a ocorrência.

As partes foram conduzidas a presença da autoridade de polícia judiciária para as demais providências. A vítima foi levada até o Hospital de Pronto Socorro (HPS) para receber atenção e medicamentos necessários.

O autor foi identificado, mas não foi localizado.

Durante a ocorrência a mãe da vítima relatou, em dois momentos, ter deixado os filhos sozinhos em casa. Uma das ocasiões teria sido no dia 26 de outubro, em que teria ocorrido o estupro. E a outra ocasião seria justamente nesta quarta-feira, 8, na qual ele teria deixado o filho de seis anos sozinho na residência para poder ir até a sede da PM. Diante os fatos, a mãe foi cientificada da prisão em flagrante pelo abandono do incapaz.