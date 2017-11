PM apreende drogas durante busca a suspeitos de homicídio no São Benedito

A Polícia Militar (PM) apreendeu uma barra e duas buchas de maconha em uma residência na Rua São Lourenço, bairro São Benedito, zona Leste, durante buscas efetuadas aos suspeitos do homicídio ocorrido no bairro na tarde dessa terça-feira, 7.



Segundo informações da PM, durante atendimento da ocorrência do crime, os militares receberam informações de quem seriam os possíveis suspeitos do assassinato e de que eles poderiam estar escondidos na referida residência.



Uma equipe se deslocou ao local e, por meio de uma fresta na porta, observou-se que havia uma barra de maconha em cima de um colchão no chão da sala. Diante dos fatos e em vista do flagrante de tráfico de drogas, os militares entraram na casa.



Após buscas, foram encontradas duas buchas de maconha, um coldre para arma de porte, um binóculo - normalmente utilizado para observar a movimentação de pessoas -, um cartucho deflagrado de calibre.38, uma lanterna e sacolas usadas para dolagem de drogas.



Não havia ninguém no imóvel, mas fotos e diversos documentos foram apreendidos no local. Todo o material localizado foi encaminhado à delegacia de polícia para as providências cabíveis.