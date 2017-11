PM encontra ponto de jogos de azar no São Mateus e apreende dois homens

Após denúncia anônima a Polícia Militar (PM) identificou na tarde desta terça-feira, 7, um ponto de jogos de azar no bairro São Mateus, região central de Juiz de Fora.

De acordo com o registro de ocorrências, o local onde estariam ocorrendo os jogos seria um apartamento na Rua São Mateus. Uma viatura se deslocou até o ponto indicado. Chegando ao prédio uma moradora abriu o portão e após contatos com pessoas no interior do apartamento indicado na denúncia, a PM conseguiu entrar no espaço.

No local foram encontradas 14 máquinas em funcionamento, distribuídas em dois cômodos, e em um terceiro cômodo foram localizados mais 10 monitores que não estavam em funcionamento.

Um homem de 69 anos que encontrava-se no apartamento relatou à Polícia Militar que trabalhava no local desde agosto deste ano e que não conhecia o empregador. Com ele foram encontrados materiais contendo a contabilidade das máquinas de jogos.

Um jovem de 27 anos, que também estava no local, foi abordado pela PM e relatou que não estava jogando, afirmou que apenas conversava com o homem de 69 anos.

Ambos foram conduzidos para o posto policial do bairro São Mateus onde a ocorrência foi registrada e preencheram formulários referentes ao caso.

Todo material encontrado no apartamento foi apreendido.