Senhora é agredida e tem arma apontada para cabeça em assalto a residência

Uma senhora de 62 anos foi vítima de agressões e ameaças de morte durante assalto a sua residência no final da tarde desta terça-feira, 7. O crime ocorreu no bairro Jardim Cachoeira, localizado na zona Norte de Juiz de Fora.

De acordo com relato à Polícia Militar (PM), a vítima explicou que por volta das 17h, três indivíduos com camisas tampando os rostos, invadiram a sua residência e com uma arma de fogo na direção da cabeça, pediram que ela entregasse dinheiro.

A senhora afirmou aos assaltantes que não possuía dinheiro na residência. Neste momento, um dos autores foi até a cozinha do local, pegou uma faca e colocou na garganta da vítima exigindo novamente por dinheiro. O trio agrediu a senhora com socos e tapas e posteriormente reviraram a casa em busca de dinheiro. Os assaltantes não encontraram nenhuma quantia, entretanto, roubaram dois televisores, uma bolsa, uma moto serra e diversas roupas. Após o crime fugiram.

A Polícia Militar realizou buscas na região, mas os autores não foram localizados.