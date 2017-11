Dupla comete série de assaltos e troca tiros com a PM

Uma residência foi roubada na noite desta terça-feira, 7, no bairro Santa Helena, localizado na região central de Juiz de Fora.

De acordo com o registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), um homem de 33 anos e uma mulher de 55, relataram que dois indivíduos, com roupas escuras e capacetes, invadiram o prédio onde residem. As vítimas informaram que os autores estavam armados com um revólver, faziam ameaças e as fizeram de reféns. A dupla ordenou que os moradores a levasse até o apartamento, onde pediram objetos de valor. Após cometer o assalto os indivíduos fugiram em uma motocicleta.

A PM esteve no local, localizado na Rua Visconde de Mauá, e após recolher as informações sobre os assaltantes, seguiram em busca dos mesmos.

Durante patrulha pelo bairro Guaruá, na zona Sul da cidade, uma viatura da polícia avistou dois indivíduos em uma moto, como os descritos pelas vitimas do assalto ao apartamento. A motocicleta entrou na Rua Tabajara e a viatura da PM a seguiu. No local os policiais flagraram a dupla abordando um veículo da marca Gol, sendo que um dos indivíduos da moto rendia o motorista do carro utilizando uma arma, enquanto o comparsa continuava na moto a fim de aguardar o companheiro para uma possível fuga.

Neste momento o veículo da PM acelerou até onde ocorria o assalto. Ao notar a aproximação da polícia, o autor que executava o novo assalto montou na garupa da moto, e ainda com a arma em punho virou-se para trás e disparou contra o carro da Polícia Militar. Na intenção de autodefesa a PM revidou os tiros com disparos contra a dupla na moto. Os policiais não foram atingidos pelos disparos.

A perseguição continuou por mais alguns metros até que ao tentar realizar uma curva na Rua José Monteiro Viana, o motorista da moto perdeu o controle vindo a encostar no meio fio e cair. O carona ficou no chão com sua arma ao lado, até um policial retirá-la. O condutor da moto tentou correr e fugir da PM, entretanto, foi contido e colocado na viatura.

Com os autores, de 19 e 21 anos, foram localizados os materiais subtraídos no roubo, os quais foram reconhecidos pelas vítimas, além de um revólver.

O autor de 19 anos sofreu algumas lesões durante a perseguição e foi encaminhado ao Hospital de Pronto Socorro (HPS). Já no hospital, foi constatado o óbito. O autor de 21 anos recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia, aonde foi identificado que o mesmo já possuía mandado de prisão em aberto.

A moto utilizada nos crimes foi removida ao pátio do auto socorro Itajuru. Tal motocicleta possuía queixa de roubo, bem como a placa adulterada.