Adolescente é detido por tráfico de drogas no Nova Era

Um adolescente de 17 anos foi apreendido durante patrulhamento da Polícia Militar (PM) na tarde dessa segunda-feira, 6, no bairro Nova Era, zona Norte.



Segundo informações do registro da ocorrência, os militares estavam na Rua José de Araújo Rocha quando se depararam com o menor. O mesmo teria tentado se esconder da guarnição e, posteriormente, fugir. Durante a ação, o adolescente jogou no chão uma embalagem plástica contendo maconha.



Após buscas no local, com o apoio da equipe de Rondas Ostensivas com Cães (Rocca), foram localizadas nas imediações duas balanças digitais e 56 papelotes de maconha.



O adolescente foi apreendido e levado à delegacia, juntamente com o material apreendido.