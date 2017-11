Casal armado com revólver assalta ônibus no Sagrado Coração

Um ônibus da linha 135 foi assaltado no início da madrugada desta terça-feira, 7, no bairro Sagrado Coração, localizado na zona Sul de Juiz de Fora.

De acordo com o registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), um casal teria parado o ônibus em um ponto da Rua Alziro Zarur e anunciado o assalto. O cobrador, de 21 anos e o motorista de 25, relataram que o casal estava armado com um revólver e após ameaças levaram a quantia de R$50 do coletivo. Após o crime fugiram em sentido ignorado.

A PM realizou buscas na região e após contatos entre posto policial e viaturas, foi possível localizar a autora do assalto. A mulher, de 29 anos, recebeu voz de prisão em flagrante e foi reconhecida pelo motorista e cobrador. A quantia de R$31,60 foi recuperada.

A autora foi encaminhada para a delegacia. O outro autor do crime não foi localizado pela Polícia.