PM localiza ponto de jogos de azar na Avenida Rio Branco

A Polícia Militar (PM) localizou um ponto de jogos de azar na manhã desta segunda-feira, 6, na Avenida Barão do Rio Branco, centro de Juiz de Fora.

De acordo com o registro de ocorrências, um homem de 39 anos encontrava-se no local onde organizava jogo do bicho e controlava máquinas caça-níquel.

A PM deu voz de prisão em flagrante ao autor, que foi conduzido até a sede da 30º Cia. da Polícia Militar.

Ao todo foram apreendidas cinco máquinas caça-níquel e um talonário para anotações de jogo do bicho.

O advogado do autor compareceu a sede da PM e acompanhou o cliente até o encerramento da ocorrência. O autor assinou um termo de compromisso de comparecimento e foi liberado.