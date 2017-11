Assaltante comete roubos em série no bairro Bom Pastor

A Polícia Militar (PM) registrou na madrugada desta segunda-feira, 6, uma série de assaltos a transeuntes no bairro Bom Pastor, localizado na zona Sul de Juiz de Fora.

De acordo com o registro de ocorrências, ao todo foram cinco vítimas, entre elas, uma mulher de 36 anos, e quatro homens, de 21, 43, 55 e 72 anos. Os crimes ocorreram em pontos diversos, nas proximidades da Rua Coronel Vaz de Melo. O autor teria agido em um curto espaço de tempo.

A PM acredita que trata-se do mesmo autor devido o relato das vítimas, que afirmam que o indivíduo as teriam abordado em uma moto, armado com um revólver com acabamento de inox.

Ao todo o assaltante roubou uma bolsa porta níqueis da marca Prada, quatro telefones celulares, R$520, 20 dólares e um cartão do SUS.

A Polícia Militar realizou buscas pela região, mas o autor não foi localizado.