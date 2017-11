Grupo monitora chegada da PM e foge de flagrante por tráfico no Santos Anjos

Cerca de cinco pessoas conseguiram fugir da Polícia Militar (PM) após serem avisadas, via aplicativo de mensagens, da chegada dos militares em um imóvel usado para embalo e comercialização de drogas, na Rua Augusto Olímpio Pascini, bairro Santos Anjos, zona Sudeste, na tarde desse domingo, 5. Uma jovem de 18 anos foi presa em flagrante por associação ao tráfico.



Segundo informações do registro de ocorrências da PM, os policiais compareceram ao local após receberem informações de que uma motocicleta estaria escondida em um prédio naquela rua. Quando a viatura chegou no imóvel, a jovem detida apareceu na janela do 3º andar e, ao avistar a guarnição, gritou avisando ao grupo sobre a chegada da polícia.



Diante da suspeita da prática de atos ilícitos, a equipe subiu a escadaria do prédio e notou grande movimentação e corre-corre no apartamento. Ao baterem na porta, foram atendidos pela jovem, que alegou ser faxineira e autorizou os policiais a revistarem o local.



Ainda conforme o registro, o apartamento estava muito sujo e bagunçado, além de apresentar indícios de que estava sendo utilizado para o embalo de drogas. Foram apreendidas cinco buchas de maconha, um pé de planta da droga, 20 cigarros semi combustos e um facão com resquícios da substância na lâmina.



Ao chegarem na área de serviço do imóvel, os policiais avistaram um grupo de cinco pessoas fugindo por trás do prédio, através de um descampado, carregando bolsas e sacolas. Foi solicitado apoio de outras viaturas, mas nenhum suspeito foi localizado.



Ao ser questionada, a jovem de 18 anos relatou que o imóvel havia sido alugado para servir de "guarda-roupa" de drogas. Ainda de acordo com ela, um grupo do bairro Santa Cândida usava o local para cortar, pesar, embalar e distribuir maconha para traficantes. Ela alegou ser namorada de um dos suspeitos, mas disse que não participa da comercialização do entorpecente.



A jovem relatou que teve conhecimento da chegada da Polícia Militar através de um grupo no WhatsApp, do qual participam algumas pessoas que ficam em pontos específicos do bairro monitorando o patrulhamento. Ela foi presa em flagrante e conduzida a delegacia de plantão juntamente com os materiais arrecadados.