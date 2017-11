Casal de namorados é assaltado no bairro Cruzeiro do Sul

Um casal de namorados foi assaltado na noite deste domingo, 5, no bairro Cruzeiro do Sul, localizado na zona Sul de Juiz de fora.

De acordo com o registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), as vítimas, um homem de 29 anos e uma mulher de 28, estavam namorando dentro de seu veículo, da marca Golf, em uma rua próxima a Avenida Rio Branco. Em determinado momento dois indivíduos chegaram ao local em uma moto, sendo que um deles, armado com um revólver, anunciou o assalto.

Os autores fizeram ameaças ao casal e ordenaram que saíssem do veículo e deitassem no chão, o que foi prontamente obedecido. Um dos indivíduos apontava a arma para as vítimas e perguntava pela carteira, celular e bolsa, enquanto isso o outro abriu a porta do veículo e pegou todos os pertences. Após a ação, a dupla fugiu em uma moto em sentido ignorado.

O casal relatou à PM que os assaltantes pareciam jovens e um deles utilizava capacete. Buscas foram realizadas, mas os autores não foram localizados.