Posto de combustíveis é assaltado por homem armado no Manoel Honório

Um posto de combustíveis foi assaltado na noite deste domingo, 5, no bairro Manoel Honório, zona Leste de Juiz de Fora.

De acordo com o registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), uma funcionária do posto, de 36 anos, trabalhava no local quando foi abordada por um indivíduo, com um galão na mão e usando um capacete. O homem se aproximou da funcionária, mostrou uma arma na cintura e anunciou o assalto, roubando a quantia de R$450, além de um aparelho celular.

Após o assalto o autor fugiu do local e seguiu por um escadão até o bairro Centenário.

A PM realizou buscas na região, mas o indivíduo não foi encontrado.