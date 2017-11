Dupla rouba R$500 de estabelecimento comercial no Santa Cruz

Um estabelecimento comercial, situado a Rua Felício Manoel de Oliveira, no bairro Santa Cruz, zona Norte, foi roubado na manhã dessa sexta-feira, 3. De acordo com o registro da ocorrência, a balconista relatou aos policiais que estava entrando no local quando foi abordada por dois indivíduos, que aparentavam ter 18 anos.



Um dos autores apontou uma arma de fogo para a funcionária e ordenou que ela deitasse no chão. Os infratores vasculharam o local e roubaram R$500. Eles fugiram a pé, subindo um escadão que dá acesso a Vila Mello Reis.



Os militares realizaram diligências, mas não obtiveram êxito na localização e identificação dos autores.