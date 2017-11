Homem morre após levar tiros no São Benedito

Um homem de 29 anos foi assassinado na noite dessa sexta-feira, 3, na Rua Agilberto Costa, localizada no bairro São Benedito, zona Leste. A Central de Operações da Polícia Militar (Copom) informou aos militares que houve diversos disparos de arma de fogo e que tinha um homem caído no chão no local.



Além da PM, o Samu também foi acionado e confirmou o óbito. A perícia encontrou uma perfuração na cabeça e uma na região lombar e também recolheu quatro estojos vazios de arma calibre 9mm.



Durante o atendimento da ocorrência, nenhum familiar da vítima compareceu ao local, apenas a namorada da vítima, que afirmou que eles estão juntos há um mês e que ambos são usuários de drogas. Ela também contou que não estava acompanhada da vítima no momento dos disparos e por isso, não poderia apontar nenhum suspeito.