Motociclista morre após colidir com caminhão na Av. Brasil

Um motociclista de 40 anos morreu após colidir com um caminhão na tarde dessa sexta-feira, 3, na Avenida Brasil, zona Central. O motorista do caminhão relatou aos militares que estava parado na faixa central, da margem direita da via, devido ao sinal vermelho no cruzamento entre a Rua Halfeld e a Avenida Brasil. Quando o sinal abriu, ele e os demais veículos que estavam a sua frente começaram a transitar, e nesse momento, ele sentiu uma batida forte na parte de trás do caminhão.



O motorista parou o caminhão e junto com seu assistente desceram do caminhão para verificar. Eles constataram uma motoneta havia colidido na traseira do caminhão e o motociclista tinha caído no chão com a moto em cima dele. A vítima, segundo o caminhoneiro, pediu desculpas pelo acidente e pediu ajuda.



A Polícia Militar (PM) chegou ao local e foi informada pela médica, que atendeu a ocorrência, que o motociclista tinha morrido. A carteira dele foi entregue para a sua sobrinha e os policiais constataram que a vítima não possuía carteira de motorista e que a motoneta, que ele conduzia, estava no nome de outro homem.

O caminhoneiro foi levado à Delegacia para prestar esclarecimento e foi liberado pelo delegado de plantão.