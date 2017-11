Um cobrador de ônibus de 22 anos foi assaltado na noite dessa quinta-feira, 2, no bairro Rosário de Minas, zona rural. A vítima relatou aos policiais que trabalha na linha 742, que liga o bairro ao Centro da cidade.



Por volta das 23h, no ponto final do ônibus, o trabalhador desembarcou para urinar e foi surpreendido por um homem, que com uma arma de fogo apontada para ele, pediu que entregasse o celular.

Após o roubo, o autor fugiu em direção a um campo de futebol.