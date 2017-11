PM apreende duas barras de maconha e uma pedra bruta de crack

A Polícia Militar (PM) apreendeu duas barras de maconha e uma pedra bruta de crack na manhã dessa quinta-feira, 2, no bairro Parque Guaruá, zona Sul. De acordo com o Registro de Defesa Social (Reds), os militares foram informados, por meio de uma denúncia anônima, de que um homem de 34 anos havia enterrado drogas no quintal de uma residência, situada na Travessa Aratú.



No local, os policiais cavaram a terra entre duas bananeiras e encontraram duas barras prensadas de maconha. Eles também encontraram, embaixo de um monte de folhas, uma pedra bruta de crack e uma balança de precisão.



Os militares entraram em contato com o suposto autor, que afirmou que não era dono das drogas, e por isso, não foi preso.