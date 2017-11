Taxista é assaltado após fazer corrida de Cabo Frio à JF

Um taxista de Cabo Frio (RJ) foi assaltado no bairro Vila Esperança II, zona Norte, na manhã dessa quarta-feira, 1º. Segundo informações do registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), a vítima relatou que, na noite de terça-feira, 31 de outubro, um homem o abordou próximo a rodoviária do município carioca e pediu uma corrida para Juiz de Fora.



Foi acordado o valor de R$800 pela viagem e o passageiro pediu para pagar o serviço quando chegassem ao destino. Contudo, ao chegarem no bairro Vila Esperança II, o autor, de posse de um revólver, anunciou o assalto. Ele não pagou a corrida e fugiu, em sentido desconhecido, levando os pertences da vítima.