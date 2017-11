Homem sofre tentativa de homicídio e só percebe que foi atingido por tiros ao chegar em casa

Um homem de 32 anos sofreu uma tentativa de homicídio na Rua Nazira Mattar de Freitas, bairro Parque das Águas, zona Oeste, na noite dessa quarta-feira, 1º. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a vítima relatou que estava sentada na esquina do local, com alguns amigos, quando dois suspeitos armados efetuaram disparos na direção do grupo.



A vítima relatou, ainda, que fugiu do local e só ao chegar em casa percebeu que havia sido atingida. O homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levado para a UPA Norte, sendo constatadas quatro perfurações de arma de fogo, uma no braço direito, uma no antebraço direito, uma no ombro esquerdo e outra no braço esquerdo. Ele não corre risco de morte.



A vítima afirmou que não sabe quem são os autores.



Os militares realizaram rastreamento, mas nenhum suspeito foi localizado.