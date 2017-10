Guarda Municipal apreende drogas no Centro

Na manhã desta terça-feira, 31, a Guarda Municipal de Juiz de Fora (GMJF) apreendeu 12 pedras de crack, uma bucha de maconha e R$20, entre notas e moedas encontradas com dois adolescentes, de 15 e 17 anos, na Praça Antônio Carlos, no Centro da cidade. A suspeita é de que os menores praticavam tráfico de drogas no local. Eles foram conduzidos à delegacia, onde prestarão depoimento.



A apreensão se deu pela ação conjunta entre a GM, Secretaria de Atividades Urbanas (SAU), Secretaria de Desenvolvimento Social (SDS), Associação Municipal de Apoio Comunitário (Amac), Demlurb e Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). O objetivo é a abordagem social de moradores de rua, além da retirada de material acumulado e que atrapalham o fluxo de vias e praças.



A ação é contínua e atende a demandas de diversos cidadãos. As abordagens são feitas na região central de Juiz de Fora e em bairros adjacentes.

Fonte: Assessoria