Vacinas de posto de saúde estragam após indivíduos desligarem energia do local

Um conjunto de 263 frascos de vacinas estragou após indivíduos desligarem o padrão de energia da CEMIG em um posto de saúde do bairro Dom Bosco, zona Sul da cidade. A ação ocorreu nesta segunda-feira, 30.

De acordo com o registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), uma enfermeira do local, de 35 anos, relatou que dois indivíduos não identificados teriam desligado a energia do posto, que fica na Rua João Manata, durante a parte da manhã.

Após averiguação da equipe do posto, constatou-se que devido a falta de energia, as vacinas ficaram sem a refrigeração necessária e precisarão ser descartadas.

A PM registrou o caso e segue em busca dos responsáveis.