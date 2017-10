Assaltantes invadem residência e rendem casal de idosos no São Pedro

Um casal de idosos foi surpreendido por três assaltantes que invadiram sua residência no início da noite desta segunda-feira, 30. O crime ocorreu no bairro São Pedro, localizado na zona Oeste de Juiz de Fora.

De acordo com depoimento à Polícia Militar (PM), o casal, uma senhora de 65 anos e um senhor de 72, informou que se encontravam no andar superior da residência quando se depararam com três indivíduos com toca ninja, dois deles armados com faca e revólver.

Os autores anunciaram o assalto enquanto as vítimas estavam sob a mira da arma de fogo. Eles reviraram a casa em busca de objetos de valor. O grupo roubou quatro televisores de 42 polegadas, um aparelho celular, um notebook, além de R$100. Após a ação, pularam um muro nos fundos da casa e fugiram.

A PM realizou buscas na região com o apoio de cães farejadores, mas os autores não foram localizados. Um perito também esteve no local do crime.

O casal recebeu as orientações necessárias.