Dupla usa a mesma tática para assaltar jovens no São Mateus

Pedindo ajuda para socorrer uma pessoa que estaria passando mal, assaltantes fizeram duas vítimas na madrugada deste domingo, 29, na Rua Padre Café, bairro São Mateus, região central de Juiz de Fora.



De acordo com informações do registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), uma das vítimas, um jovem de 27 anos, foi abordado pelos suspeitos quando estava em um bar. Os autores alegaram que havia uma pessoa passando mal nas proximidades e os três seguiram a pé até o suposto local.



Chegando ao endereço, o jovem foi rendido pelos autores que, usando de violência, o golpearam, deixando-o desacordado. A dupla roubou um celular, um relógio de pulso e R$50.



Ainda conforme informações da PM, durante atendimento à primeira vítima, um outro jovem, de 22 anos, compareceu ao posto policial relatando ter sido abordado e roubado por dois suspeitos com as mesmas características e mesmo modus operandi. O crime aconteceu nas imediações do primeiro fato e a vítima teve a carteira porta documentos e pertences pessoais roubados. Os autores fugiram a pé, sentido bairro.



A suspeita é de que os assaltantes sejam moradores de rua.