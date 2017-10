Três jovens são agredidas e roubadas por grupo de rapazes no São Mateus

Três jovens, de 20, 22 e 24 anos, foram agredidas e assaltadas por um grupo de quatro rapazes na virada do domingo, 29, para esta segunda, 30. O crime ocorreu no bairro São Mateus, região central da cidade.

De acordo com a Polícia Militar (PM), as jovens passavam pela Rua Mamoré, quando foram abordados pelo grupo formado por quatros rapazes, um deles de 20 anos e os demais menores, de 14, 15 e 17 anos. O grupo agrediu as jovens e roubaram o celular de uma delas.

Os policiais realizaram buscas pela região e localizaram os autores, que foram encaminhados para a delegacia. O celular roubado foi recuperado.

As vítimas foram encaminhadas ao Hospital de Pronto Socorro (HPS) a fim de serem medicadas.