Jovem é morto com tiro na boca no bairro Benfica

Um jovem de 21 anos foi vítima de homicídio na noite deste domingo, 29, no bairro Benfica, localizado na zona Norte de Juiz de Fora.

De acordo com o registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), uma viatura recebeu informações de disparos de arma de fogo na praça Coronel Jeremias Garcia.

Ao se deslocar até o local, no decorrer do percurso a viatura se deparou com testemunhas carregando a vítima pela Avenida Juscelino Kubitscheck, próximo a Rua Martins Barbosa.

Em relato aos policiais as vítimas afirmaram que o jovem havia sido atingido por um disparo de arma de fogo. Os policiais encaminharam o jovem até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte, na qual foi atendido imediatamente. Ele apresentava ferimento na boca e não resistiu, vindo a óbito.

Durante as buscas na região a fim de localizar os suspeitos, a Polícia militar recebeu informações de que três menores, de 16 anos, poderiam estar envolvidos no crime.

A PM também buscou informações da vítima no banco de dados do sistema integrado de defesa social, não encontrando nenhum envolvimento do jovem em qualquer tipo de delito.

A Polícia segue na busca dos envolvidos no crime, mas até o momento nenhum suspeito foi localizado.