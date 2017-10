Posto de combustíveis é assaltado por grupo no bairro Teixeiras

Um posto de combustíveis foi assaltado na noite desta sexta-feira, 27, na Avenida Deusdedith Salgado, altura do bairro Teixeiras, localizado na zona sul de Juiz de Fora.

De acordo com a Polícia Militar (PM), um funcionário do posto, de 39 anos, relatou que um motorista, acompanhado de mais três pessoas, chegou até o posto em um veículo da marca Fox.

O indivíduo pediu que o funcionário abastecesse a quantia de R$40. Após o abastecimento o motorista afirmou não ter dinheiro nem cartão de crédito e em seguida colocou a mão na cintura, dizendo que estaria armado com uma pistola 380 mm. Logo após o fato o veículo fugiu em direção ao interior do bairro Teixeiras.

A PM realizou buscas pela região e avistaram o veículo indicado pela vítima em uma rua no bairro Marumbi. O veículo foi abordado pela viatura da polícia, os ocupantes desceram do carro e receberam voz de prisão. Ao todo quatro pessoas foram presas, três homens e uma mulher. Apenas as idades de dois dos autores foram repassados pela PM, sendo um deles de 24 anos e o outro de 26.

A vítima reconheceu os autores que foram encaminhados à delegacia. O veículo utilizado pelo grupo foi recolhido pela Polícia.