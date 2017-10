Jovem de 23 anos é morto com 16 tiros no bairro Santa Cruz

Um jovem de 23 anos foi vítima de homicídio na noite desta sexta-feira, 27, no bairro Santa Cruz, localizado na zona Norte de Juiz de Fora.

De acordo com o registro de ocorrências, a Polícia Militar (PM) foi acionada pelo Centro Integrado de Operações da Polícia Militar (COPOM) a fim de apurar um homicídio na Avenida Doutor Simeão de Faria.

Uma viatura da PM se deslocou até o local onde identificou o corpo da vítima em uma calçada, sem sinais vitais e com 16 perfurações de arma de fogo pelo corpo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi chamado até o local e um médico confirmou o óbito do jovem.

Em relato à PM, os familiares da vítima afirmaram que o mesmo deixou a residência por volta das 20h a fim de ir até uma padaria na Avenida Doutor Simeão de Faria, para comprar cigarros.

Pessoas que passavam pelo local no momento do crime informaram aos policiais que avistaram um veículo da marca gol de cor prata, do qual desembarcaram quatro indivíduos que ao avistarem o jovem efetuaram vários disparos com arma de fogo em direção do mesmo. As testemunhas também relataram que após a ação, o grupo entrou novamente no carro que seguiu em direção a BR 040.

Um perito da Polícia Civil esteve no local do crime e constatou as 16 perfurações de bala de fogo no corpo da vítima. Ele também identificou e recolheu onze estojos de munição calibre 380, que ficarão à disposição da perícia para futuros levantamentos.

A Polícia Militar realizou buscas pela região e localizou o veículo indicado pelas testemunhas, estacionado nas proximidades do local do crime. O carro tinha placa da cidade de Petrópolis-RJ, mas em verificação ao sistema, a PM constatou que o veículo na verdade tem placa da cidade de Conceição de Macabu-RJ, e que o mesmo está cadastrado como furtado. Mediante os fatos veículo foi removido pelo auto socorro para o pátio da empresa conveniada.

Os autores do crime não foram localizados.

Em averiguação no sistema, a PM identificou que a vítima possuía registros por crimes de roubo e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

O corpo da vítima foi liberado para remoção.