Grávida é agredida por um homem em hotel no centro de Juiz de Fora

Uma grávida, de 32 anos, foi vítima de agressões na noite desta sexta-feira, 27, em um hotel na Avenida Rio Branco, região central de Juiz de Fora.

De acordo com o registro de ocorrências, uma viatura da Polícia Militar (PM) realizava patrulha pelo centro quando uma jovem, de 20 anos, informou ter presenciado uma mulher no interior de um veículo gritando e chorando muito, em um ponto do cruzamento da Avenida Rio Branco com a Avenida Itamar Franco.

A PM se deslocou até o local indicado e em conversa com a mulher, a mesma relatou estar grávida e combinou de encontrar com o pai do bebê em um hotel localizado na Avenida Rio Branco, a fim de que pudessem conversar sobre a gestação.

Ela foi até o hotel, mostrou o exame para o homem, de 28 anos, e em seguida saíram do local para jantar. Nesse momento autor teria agredido a vítima com socos na cabeça, na barriga e puxões de cabelo dizendo que ela deveria retirar o feto.

Após o relato da vítima, a PM se deslocou até o hotel onde o autor estaria hospedado. Em conversa com os policiais, ele informou ser da cidade Varginha-MG e afirmou não possuir nenhum vínculo amoroso com a vítima. Explicou que se conheciam dos tempos de escola e que mantiveram relacionamento sexual por três vezes.

O autor relatou aos policiais que após verificar o exame que confirmava a gravidez, ficou abalado psicologicamente. Disse ainda que que a vítima a todo tempo brincava com ele chamando-o de papai, e que como reação ele teria segurado a mulher pedindo que ela parasse.

A vítima foi conduzida até o Hospital de Pronto Socorro (HPS), foi atendida por um médico que diagnosticou escoriações nas duas pernas e pequena lesão no lábio superior. Por estar grávida, foi encaminhada até a maternidade Terezinha de Jesus, onde foi atendida por uma médica que não identificou nenhuma alteração na gravidez da vítima, sendo liberada.

Em buscas no quarto onde o autor encontrava-se hospedado, a PM identificou uma mala, pertencente ao autor, com a quantia de R$ 19.150.

Mediante todos os fatos, o autor recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à presença da autoridade de polícia judiciária, onde também estavam a vítima e a testemunha.