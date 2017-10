Homem sai para comprar cigarro e tem R$250 roubados

Um homem de 46 anos foi assaltado nesta quinta-feira, 26, no bairro Benfica, zona Norte. De acordo com o registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), o homem saiu de sua residência por volta de 2h a fim de encontrar um bar aberto no qual pudesse comprar cigarro.



Ele se deslocou até o bairro Cidade do Sol, também na mesma região, e ao retornar, quando passava Avenida Juscelino Kubitschek, próximo a uma escada dá acesso ao bairro Jóquei Clube II, ele foi abordado por um indivíduo armado.



O autor fez ameaças contra a vítima e roubou seus documentos pessoais, além de R$250. Após o crime, o infrator fugiu.

A PM fez buscas pela região, mas o autor não foi localizado.