Duas mulheres são assaltadas em ponto de ônibus no Barbosa Lage

Duas mulheres, uma de 20 e outra de 50 anos, foram assaltadas em um ponto de ônibus na noite desta quinta-feira, 26, no bairro Barbosa Lage, localizado na zona Norte de Juiz de Fora.

De acordo com a Polícia Militar (PM), as vítimas aguardavam por um ônibus em um ponto na Rua Antônio Guimarães Peralva, quando foram abordadas por um homem armado. De acordo com o relato delas, a arma poderia ser um simulacro.

O autor fez ameaças contra as duas mulheres, roubou suas bolsas e celulares e, após o crime, fugiu de bicicleta em direção ao bairro Parque das Torres.

A PM realizou buscas pela região, mas o autor não foi localizado.