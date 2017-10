Funcionários de prestadora de internet são assaltados durante serviço no Benfica

Dois funcionários de uma prestadora de serviços de internet foram assaltados enquanto trabalhavam na manhã desta quinta-feira, 26, no bairro Benfica, zona Norte de Juiz de Fora.

De acordo com o registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), os dois homens, de 17 e 44 anos, trabalhavam na rua José ribeiro sobrinho, quando foram abordados por dois indivíduos, ambos com armas de fogo. Um deles estava com uma garrucha e outro com um revólver.

Os autores fizeram ameaças aos funcionários e roubaram dois aparelhos celulares e um netbook. Após a ação, fugiram pela rua nove do bairro Vila Esperança II.

A PM realizou buscas pela região, mas os indivíduos não foram encontrados. Entretanto, um deles foi reconhecido através de fotografia e trata-se de um menor, de 16 anos.