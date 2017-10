Mulher é vítima de golpe e perde quase R$3 mil

Uma mulher de 54 anos, moradora do bairro Bom Jardim, zona Leste de Juiz de Fora, teve um prejuízo de R$2.850 ao cair em um golpe por telefone. De acordo com informações do registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), a vítima relatou que recebeu uma ligação telefônica de um número com o DDD 31 e um homem se identificou como seu sobrinho.



O estelionatário afirmou que estava viajando para a residência da vítima, mas seu carro havia quebrado e ele precisava de um depósito bancário para comprar uma peça. Em um primeiro momento, o autor solicitou a quantia de R$1.350 e passou os dados de uma conta bancária. Posteriormente, ele pediu que a vítima depositasse mais R$1.500 em uma outra conta.



Somente após realizar os depósitos a mulher entrou em contato com a família e foi informada de que o sobrinho, morador do município de Araruama (RJ), não estava viajando.



A vítima foi orientada sobre as demais providências a serem tomadas.