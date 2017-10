Dois menores são apreendidos após assaltarem oficina na Vila Ozanan

Funcionários de uma oficina mecânica no bairro Vila Ozanan, zona Sudeste de Juiz de Fora, foram surpreendidos por um assalto na manhã desta quarta-feira, 25.

De acordo com o registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), os funcionários, de 21, 51, 57 e 64 anos, trabalhavam no local quando dois indivíduos, ambos de 14 anos, entraram na oficina e anunciaram o assalto. Um dos autores estava armado com um revólver.

Eles fizeram ameaças às vítimas e roubaram dois celulares, duas alianças, uma de prata e outra de ouro, além de R$80. Após a ação, fugiram pela Rua Carlos Palmer.

A PM foi chamada e após apresentarem fotos dos possíveis suspeitos aos funcionários da oficina, passaram a rastreá-los pelo bairro.

Os dois menores foram localizados, um deles encontrava-se em um bar na Rua Hortogamine dos Reis. Em entrevista à PM, inicialmente, eles negaram envolvimento no crime. Foram realizadas buscas pessoais, mas nada foi localizado. Entretanto, passado algum tempo, acabaram admitindo o assalto à oficina.

A Policia Militar deu voz de apreensão aos menores, que foram encaminhados a autoridade judiciária acompanhados de seus representantes legais.

A dupla já havia sido registrada em ocorrência da PM por porte ilegal de arma.