Homem é alvejado por dois tiros no São Mateus

Um homem de 29 anos foi alvejado por dois disparos de arma de fogo na tarde desta quarta-feira, 25, na Rua São Mateus, situado no bairro homônimo, região Central. De acordo com as informações preliminares da Polícia Militar (PM), a vítima estava em frente a um bar quando um indivíduo, em uma motocicleta, teria passado e disparado contra o homem.



Os tiros acertaram a região do abdômen e, de raspão, o rosto da vítima, que foi levada ao Hospital de Pronto Socorro (HPS) e não corre risco de morte.



A PM também informou que a vítima teria apontado um possível autor, que não foi localizado.