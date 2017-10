Jovem é apreendido por tráfico de drogas no bairro Grama

Um jovem de 17 anos foi apreendido por crime de tráfico de drogas na manhã desta terça-feira, 24, no bairro Grama, localizado na região Nordeste de Juiz de Fora.

De acordo com o registro de ocorrências, a Polícia Militar (PM) realizava patrulhamento pela Rua Amazonas, quando visualizaram o jovem em atitude suspeita. Ao notar que a viatura se aproximava o suspeito fugiu e arremessou uma sacola no quintal de uma residência.

A PM alcançou o jovem e com a autorização do proprietário da residência, entraram no quintal da mesma e encontraram o pacote jogado. No interior da sacola foram encontrados 19 tabletes de maconha, e em averiguação na casa, foram localizadas mais 30 papelotes de cocaína.

O proprietário da residência foi tido como testemunhadas dos fatos. O jovem recebeu voz de apreensão em flagrante pelo ato infracional. Ele foi conduzido até a delegacia, acompanhado de seu representante legal.