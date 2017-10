Jovem é socorrido por funcionários do cemitério após ser agredido em assalto

Um jovem de 18 anos foi agredido e assaltado nesta terça-feira, 24, no bairro Poço Rico, localizado na zona Sudeste da cidade.

O jovem relatou a Polícia Militar (PM), que transitava a pé por um beco de acesso da via férrea para a Rua Osório de Almeida, quando foi abordado por dois indivíduos em bicicletas, que anunciaram o assalto.

Os indivíduos pediram o celular da vítima, o que foi negado pela mesma. Em represália, os autores agrediram o jovem com socos e chutes causando-lhe ferimentos no rosto e no couro cabeludo. A dupla ainda tentou pegar o celular a força, mas não conseguiram. O aparelho ficou danificado.

Mesmo ferido, o jovem conseguiu escapar dos indivíduos e fugiu para o interior do cemitério municipal, onde foi socorrido por funcionários do local.

O jovem foi encaminhado para o Hospital de Pronto Socorro (HPS).

A PM realizou buscas na região, mas os autores não foram localizados.