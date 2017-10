Detento denuncia agressões de outro detento e de agentes penitenciários no Ceresp

Um homem de 35 anos denunciou que foi vítima de agressões antes de ser liberado do Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (Ceresp). A ocorrência foi registrada nesta terça-feira, 24.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o homem relatou que recebeu um alvará de soltura nesta terça-feira, mas que antes de sair do Ceresp, foi agredido por um detento e quatro agentes penitenciários no interior da cela.

Segundo a vítima, o grupo desferiu diversos socos, chutes e um dos agentes teria disparado uma bala de borracha, calibre 12.

Após ser liberado do centro, o homem foi até o fórum e em seguida, sentindo fortes dores, se deslocou até o Hospital de Pronto Socorro (HPS). Ele recebeu atendimento e medicações necessárias. Foi diagnosticada uma fratura de nariz, fissura e sangramento anal, cefaléia intensa, dor intensa e sangramento na garganta, dores em membros inferiores e hematoma na parte interna da coxa esquerda, provocado pela munição de borracha.

A vítima permaneceu internada.

O Diário Regional entrou em contato com a Secretaria de Estado de Administração Prisional (Seap), que é responsável pelo Ceresp, a fim de buscar uma posição sobre o caso.