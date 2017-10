Entregador de lanches é agredido e assaltado no centro de Juiz de Fora

Um jovem de 22 anos foi agredido e assaltado no início da madrugada desta terça-feira, 24. O crime ocorreu na Rua Jarbas de Lery Santos, na região central de Juiz de Fora.

De acordo com o registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), o jovem, que no momento do assalto trabalhava entregando salgados, passava pelo local quando foi abordado por dois indivíduos em uma moto. Eles exigiram que o rapaz passasse todos seus pertences e o agrediram com vários golpes de capacete na cabeça.

Os autores levaram da vítima uma caixa de salgados, uma máquina de cartão e R$225. Após a ação fugiram em sentido ignorado.

O jovem se deslocou até o Hospital de Pronto Socorro (HPS) por meios próprios a fim de ser medicado.

Após sair do hospital fez o registro da ocorrência. Ele recebeu as orientações da PM.

A Polícia realizou buscas pela região, mas os autores não foram encontrados.