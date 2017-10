Jovem é preso após jogar arma por janela de bar

Um jovem de 25 anos foi preso por porte ilegal de arma de fogo na Rua Hélio Fellet, bairro Retiro, zona Sudeste, na noite desse domingo, 22. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), ao avistar uma viatura da PM, o suspeito, com as mãos sobre a cintura, entrou em um bar. Ao perceber a aproximação dos policiais, retirou uma arma de fogo da cintura e a arremessou pela janela do estabelecimento, em tentativa de se livrar do flagrante.



Após varredura em um pasto que fica atrás do local, os militares encontraram um revólver .38, oxidado, com quatro munições do mesmo calibre, intactas. A arma está com numeração suprimida.



Foi dada voz de prisão ao autor.