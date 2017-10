Jovem de 19 anos é agredida e assaltada no centro de Juiz de Fora

Uma jovem de 19 anos foi agredida e roubada na noite deste domingo, 22, na Rua Marechal Deodoro, centro da cidade.

De acordo com o registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), a vítima passava pelo local quando foi abordada por um homem, de 50 anos, que simulava estar armado.

O autor fez ameaças de morte contra a jovem e em determinado momento puxou o aparelho celular que estava na mão dela. Neste instante a vítima gritou e pediu socorro, fazendo com que diversas pessoas que também passavam pelo local corressem para auxiliá-la.

As testemunhas seguraram o autor até a chegada da Polícia.

A jovem relatou à PM que também teria sido agredida pelo homem com um soco no rosto, o que lhe causou um hematoma na região. Ele não quis ser medicada no local.

O autor foi preso em flagrante.