Motorista, cobrador e passageira são assaltados em ônibus no bairro Verbo Divino

Um motorista, um cobrador e uma passageira foram assaltados nesta quinta-feira, 19, enquanto estavam em um coletivo no ponto final do bairro Verbo Divino, localizado na zona Norte de Juiz de Fora.

De acordo com o registro de ocorrência da Polícia Militar (PM) as três vítimas relataram que quando o ônibus chegou em seu ponto final, na Rua Ernesto Pancini, um indivíduo invadiu o coletivo e anunciou o assalto.

O autor estava com um revólver e ameaçou as vítimas caso não entregasse seus pertences. Ele levou o celular e R$90 do cobrador, e também roubou a bolsa da passageira contendo seu celular, documentos pessoais, cartão do ônibus, remédios e R$25.

As vítimas compareceram à Delegacia, mas não reconheceram nenhum dos suspeitos apresentados pela PM.