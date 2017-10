Operação "Luz na Infância" combate crimes de pedofilia em Juiz de Fora

A Polícia Civil de Minas Gerais através da 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Juiz de Fora e em parceria com Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), deflagrou no início da manhã desta sexta-feira, 20, a operação integrada Luz na Infância, maior ação da história de combate à pedofilia.

Estão sendo cumpridos em Minas Gerais 14 mandados de busca e apreensão, destes, um foi cumprido em Juiz de Fora. Na cidade estão envolvidos na operação Luz na Infância três investigadores de polícia e um perito criminal comandados pela Delegada Sheila Oliveira.

Durante manobra realizada na zona norte da cidade, um homem, 59 anos, foi preso em flagrante delito pelo crime de pedofilia. Na casa dele, os agentes apreenderam um computador, um HD Externo e um cartão de memória onde foram encontrados farto material de pedofilia envolvendo crianças e adolescentes. O autor foi preso e conduzido à 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Juiz de Fora onde terá o flagrante confirmado e ainda hoje será encaminhado ao Ceresp.

Os alvos da operação Luz na Infância foram identificados através de um levantamento de informações pela Senasp e a Embaixada dos Estados Unidos da América no Brasil - Adidância da Polícia de Imigração e Alfandega em Brasília (US Immigration and Customs Enforcement-ICE). Com base em informações e evidências coletadas em ambientes virtuais, a Polícia Civil instaurou inquérito policial e representou pela busca e apreensão junto ao Poder Judiciário, visando apreender computadores e dispositivos informáticos onde estão armazenados os conteúdos de pedofilia, indiciar e prender os criminosos.

Os trabalhos que resultaram na operação Luz na Infância vêm sendo feitas há seis meses e resultam do aprimoramento do trabalho de inteligência de segurança pública e atuação em modelo de força tarefa, que reúne em um mesmo ambiente de trabalho policiais com expertise e capacitação na repressão aos crimes virtuais e de pedofilia, cenário ideal para coletar e preservar evidências criminosas, garantindo, como consequência, a identificação e posterior condenação dos criminosos pela Justiça.

Pedófilos normalmente são pessoas adultas que tem preferência sexual por crianças pré- púberes ou no início da puberdade. O complexo ambiente da internet e a ausência de fronteiras no mundo virtual são elementos que propiciam terreno fértil à atuação desses criminosos.

Um balanço parcial da operação serão divulgados até às 11h.

Luz na Infância

A operação foi intitulada Luz na Infância por serem bárbaros e nefastos os crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. A internet facilita esse tipo de conduta criminosa e, via de regra, os criminosos agem nas sombras e guetos da rede mundial de computadores.

Luz na Infância significa propiciar as crianças e adolescentes vítimas de abuso e violência sexual, o resgate da dignidade, bem como, tirar esses criminosos da escuridão, para que sejam julgados à luz da Justiça.

Fonte: Assessoria / Polícia Civil