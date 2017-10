Taxista é assaltado durante corrida até o bairro Bandeirantes

Um taxista de 70 anos foi assaltado na noite desta quinta-feira, 19, após realizar corrida até o bairro Vale dos Bandeirantes, localizado na zona Nordeste de Juiz de Fora.

De acordo com o registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), o motorista atendeu a dois cidadãos que solicitaram uma corrida até o bairro Parque Guarani, zona Nordeste. Ao passar em um próximo ao trevo do bairro Vivendas da Serra os autores, de 26 e 35 anos, anunciaram o assalto e simulando estarem armados subtraíram a quantia de R$120 do taxista. Após o crime os dois homens saíram do veículo e fugiram em direção ao bairro Bandeirantes.

A vítima fez contato com a PM, que de posse das características repassadas, realizaram buscas pela região.

Os autores foram localizados próximos a praça do bairro Bandeirantes. Eles foram presos em flagrante pelo roubo. Um dos autores, de 35 anos, possui outras ocorrências de roubo a táxis.