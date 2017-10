Homem armado ameaça amigos em quarto de motel

Quatro pessoas foram detidas por porte ilegal de arma após se envolverem em uma confusão no quarto de um motel, na Rua Joaquim Vicente Guedes, bairro Cruzeiro do Sul, zona sul de Juiz de Fora, no início da manhã desta quarta-feira, 18.



De acordo com informações do registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), uma equipe se deslocou até o local, onde os policiais foram recebidos por um homem que afirmou que seu amigo estava com uma arma de fogo e ameaçava a ele e outras duas meninas que estavam no quarto.



Os policiais abordaram e imobilizaram o suspeito. Uma jovem de 18 anos foi encontrada no banheiro, portando a arma de fogo. Ela relatou que o autor mandou que ela se escondesse ali e ficasse com o revólver.



Ainda segundo informações da PM, foi relatado que o autor, após usar muita droga, começou a dizer que ninguém sairia do quarto e, se alguém tentasse sair, ele iria matá-los.



No local, foram apreendidos um revólver calibre .38, R$480 em dinheiro, um celular e sete munições intactas calibre .38.



Os quatro envolvidos foram presos em flagrante e conduzidos a delegacia.